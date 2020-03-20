20 марта 2020 года

На строительство краболовов дадут больше времени

Минсельхоз разработал проект поправок в закон о рыболовстве, предусматривающий продление максимального срока строительства судов под крабовые квоты с пяти до семи лет. При этом такая мера предложена только для дальневосточных верфей.

По закону на строительство судов под квоты добычи крабов в инвестиционных целях отводится не более пяти лет со дня заключения договора с Росрыболовством. Однако теперь этот срок планируется увеличить до семи лет: проект поправок уже подготовило Министерство сельского хозяйства РФ. Документ размещен для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Продление предусмотрено только для реализации проектов по строительству на территории Дальневосточного федерального округа. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, верфи ДФО «претерпевают определенные финансовые трудности, связанные с кредиторской задолженностью». Также разработчики поправок объясняют необходимость продления тем, что требуется время на адаптацию зарубежных проектов краболовных судов.

Всего по итогам октябрьского аукциона в России должно быть построено 35 единиц флота для промысла краба, большую часть планируется строить в западных регионах.

Fishnews