26 июня 2020 года

Российскую радиоэлектронику предложили поддержать планом и реестром

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о поддержке российской радиоэлектронной промышленности. Предусматривается создание единого реестра отечественных производителей в этой отрасли и утверждение плана действий по стимулированию их работы.

Проект изменений закона «О промышленной политике в РФ» внесли в Госдуму сенатор Алексей Дмитриенко и депутат Владимир Гутенёв, сообщает корреспондент Fishnews.

«Реализация законопроекта позволит правительству РФ проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции с помощью как бюджетных, так и налоговых инструментов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает, что правительство утвердит правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Также парламентарии предложили, чтобы кабмин определил план мероприятий по стимулированию деятельности производителей российской радиоэлектронной продукции и порядок мониторинга работы предприятий, включенных в единый реестр.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 ноября 2021 г.

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