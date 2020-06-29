29 июня 2020 года

Поставщикам живых морепродуктов выпустили регламент

Росприроднадзор принял административный регламент, описывающий процесс получения заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов. Правила вступили в силу с 26 июня.

Административный регламент утвержден приказом Росприроднадзора от 30 марта 2020 г. № 338, сообщает корреспондент Fishnews.

Определены сроки, в течение которых должны выдаваться заключения на вывоз с территории ЕАЭС диких живых животных и отдельных дикорастущих растений, необходимые для этого документы.

Предусмотрено, что заключение на вывоз живой рыбы, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных, водорослей, выдают территориальные управления Росприроднадзора.

Срок предоставления госуслуги в случае с ракообразными и моллюсками не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления на выдачу заключения.

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