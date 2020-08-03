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Крабовый промысел на Дальнем Востоке

Заказы краболовов на Дальнем Востоке простимулируют льготой

Правительство утвердило правила предоставления субсидий при строительстве краболовных судов на дальневосточных верфях. Победителям крабовых аукционов компенсируют 20% стоимости нового судна, но не более 340 млн рублей.

Компании, получившие по итогам аукционов крабовые квоты с обязательством по строительству судов, могут вернуть часть расходов, если они разместили заказы на дальневосточных верфях. Правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением правительства от 29 июля 2020 г. № 1138, распространяются на суда для промысла краба, закладка киля которых состоялась не ранее 1 октября 2019 г.

Размер компенсации рассчитан как 20% стоимости заказа, но не более 340 млн рублей. Средства выделяются по линии Минпромторга в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Министерство также уполномочено заключать с судовладельцами соглашения о выдаче субсидий и контролировать их исполнение.

«Эта мера поддержит дальневосточную судостроительную промышленность и ускорит обновление рыбопромыслового флота», – сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Новая норма начнет действовать с 1 января 2021 г. Для получения субсидии организации потребуется подтвердить передачу судна заказчику, его регистрацию в одном из судовых реестров, а также факт строительства на территории России. Компании, которым одобрили компенсацию, обязаны в течение срока закрепления за ними аукционных квот ежегодно отчитываться о содержании построенного судна в «технически пригодном состоянии».

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НазадМетки: дальний востоккрабправительствосудостроение
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