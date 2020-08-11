11 августа 2020 года

Россия и США вместе контролируют приграничный промысел морзверя

В Беринговом проливе ведут традиционную добычу морского зверя коренные жители Чукотки и Аляски. За соблюдением правил промысла следят российские пограничники и береговая охрана Соединенных Штатов.

Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району продолжает сотрудничество с 17-м районом береговой охраны США. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, сотрудники обоих ведомств проводят разъяснительную работу с коренными жителями Чукотки и Аляски соответственно, добывающими морского зверя в районе Берингова пролива. Цель таких бесед – предупредить возможные нарушения.

Кроме того, в районе линии госграницы РФ в проливе выполнили совместное патрулирование российский пограничный патрульный корабль «Камчатка» и американский сторожевой корабль «Мунро». Они провели тренировки по пресечению фактов браконьерства и спасению терпящих бедствие на воде. Также отработано взаимодействие с палубным вертолетом США.

При совместном патрулировании признаков противоправной деятельности не обнаружили.

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