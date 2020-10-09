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Краб-стригун опилио, добытый российскими рыбаками

В США растет спрос на российского краба опилио

На рынке Соединенных Штатов увеличиваются объемы поставок и цены на мороженого снежного краба (стригуна опилио) из России, утверждает консультант в этой области Лес Ходжес. Причиной он называет дефицит канадской продукции.

Опилио

В обзоре за август – первую половину сентября глава консалтинговой компании L Hodges Seafood & Consulting Лес Ходжес (Les Hodges) отметил характерные тенденции в американском импорте мороженого краба. Во-первых, из-за дефицита канадского краба-стригуна опилио его поставки в США существенно сократились.

В общем объеме закупок растет доля (в процентном и абсолютном выражениях) российского опилио. В августе его поставки на американский рынок выросли на 84% и составили 3,3 тыс. тонн (за один месяц). В целом, по информации Леса Ходжеса, за восемь месяцев 2020 г. в США ввезено 34,8 тыс. тонн канадского опилио, 11,6 тыс. тонн – российского и 62,8 тыс. тонн – из других стран. Дефицит канадской продукции сохранялся и в сентябре, когда цены на снежного краба выросли до рекордного уровня, отметил консультант.

Камчатский и равношипый крабы

Камчатский краб на американском рынке также продолжает расти в цене, которая по этому объекту достигла исторического максимума. Растет и стоимость равношипого краба, подчеркнул консультант.

Синий краб

В то же время Лес Ходжес подчеркнул резкое (на 48%) снижение объемов поставок в США синего краба. Эксперт объясняет это конкуренцией со стороны китайского рынка, куда синего краба продают в живом виде по более привлекательным ценам.

Статистика АДК

В Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Fishnews предоставили данные по экспорту российской мороженой крабовой продукции в США в 2017 – 2019 гг. и за семь месяцев текущего года. Как видно из статистики, объемы поставок краба-стригуна и камчатского краба за этот период выросли, а равношипого и синего краба, наоборот, уменьшились.

Так, крабов-стригунов в 2017 г. было поставлено 7,3 тыс. в 2018 г. – 10,1 тыс. тонн, в 2019 г. – 10,6 тыс. тонн; за семь месяцев 2020 г. – 8,3 тыс. тонн (за аналогичный период 2019 г. – 5,06 тыс. тонн).

Камчатского краба в 2017 г. экспортировано 5,7 тыс. тонн, в 2018 г. – 5,9 тыс. тонн, в 2019 г. – 7,2 тыс. тонн, за семь месяцев 2020 г. – 4,6 тыс. тонн (январь-июль 2019 г. – 3,8 тыс. тонн).

Экспорт равношипого краба в 2017 г. составил 2 тыс. тонн, в 2018 г. – 1,9 тыс. тонн, в 2019 г. – 1,7 тыс. тонн, за семь месяцев 2020 г. – 1,1 тыс. тонн (за тот же период позапрошлого года – 1 тыс. тонн).

Показатели по синему крабу: 2017 г. – 2,9 тыс. тонн, 2018 г. – 2 тыс. тонн, 2019 г. – 2,4 тыс. тонн, семь месяцев 2020 г. – 0,8 тыс. тонн.

За аналогичный период (с 2017 по 2020 гг.) средние цены практически на всю российскую крабовую продукцию значительно выросли.

По крабу-стригуну отмечена прибавка в 40%, по синему – 45%, по камчатскому – 60%. По равношипому крабу средняя цена за четыре года практически не изменилась.

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