09 октября 2020 года

Сибирскую артемию спасли от браконьеров

В Новосибирской области сотрудники теруправления Росрыболовства вернули на волю изъятую у нелегальных добытчиков артемию. Почти 400 кг цист рачка отправились в озеро Горькое.

Погрануправление ФСБ России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту браконьерского вылова. Двое граждан обвиняются в незаконной добыче артемии на стадии цист группой лиц по предварительному сговору.

Причиненный ущерб правоохранители оценили в сумму свыше 364 тыс. рублей. Был изъят 21 мешок с нелегальным уловом, чистый вес цисты артемии составил 397,86 кг, рассказали Fishnews в пресс-службе Верхнеобского теруправления Росрыболовства.

Новосибирский филиал ВНИРО выдал заключение о жизнеспособности этих водных биоресурсов. Цисты возвратили в естественную среду обитания – озеро Горькое в Чистоозерном районе.

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