09 октября 2020 года

Запасы Волгоградского водохранилища вводят в промысел

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 127 долей квот для промышленного лова на Волгоградском водохранилище. Заявки принимаются до 9 ноября.

Предусмотрено, что осваивать эти лимиты будут в границах Волгоградской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, на торги выставили доли квот леща, судака, сазана, сома, щуки и раков. Стартовые цены лотов – от 6 рублей до 128 тыс. рублей, в зависимости от размера доли и промыслового объекта.

Аукцион предполагается провести 24-25 ноября в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры до конца 2033 г.

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