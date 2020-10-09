Запасы Волгоградского водохранилища вводят в промысел
Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 127 долей квот для промышленного лова на Волгоградском водохранилище. Заявки принимаются до 9 ноября.
Предусмотрено, что осваивать эти лимиты будут в границах Волгоградской области, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно аукционной документации, на торги выставили доли квот леща, судака, сазана, сома, щуки и раков. Стартовые цены лотов – от 6 рублей до 128 тыс. рублей, в зависимости от размера доли и промыслового объекта.
Аукцион предполагается провести 24-25 ноября в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры до конца 2033 г.
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