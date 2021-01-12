12 января 2021 года

Участок под мариферму в Приморье разыграют на торгах

На электронный аукцион выставили рыбоводный участок в Приморском крае, заявки принимаются до 11 февраля. Стартовая цена РВУ, расположенного в Японском море, - 1,07 млн рублей.

Торги организует Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок ПКЯМ-1061 площадью 111 га расположен в заливе Угловом вблизи Владивостока.

РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Аукцион предполагается начать 19 февраля на площадке «РТС-тендер».

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