25 января 2021 года

Прибрежники Севера подсчитали потери от разночтений

Квоты более чем на 7,5 тыс. тонн трески и пикши остались неосвоенными в 2020 г. из-за разночтений закона о рыболовстве, рассказал председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Законопроект, призванный устранить неопределенность, внесен на рассмотрение Госдумы.

Напомним, что в августе 2020 г. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило письмо в Союз рыбопромышленников Севера (СРПС). Ссылаясь на закон о рыболовстве, пограничники заявили, что рыбаки Северного бассейна, работающие в режиме прибрежного лова, не вправе производить на судах первичную обработку уловов. Грозящие предприятиям штрафы поставили под вопрос освоение остатка прибрежной квоты.

«Работа прибрежного флота была приостановлена, было потрачено много сил и нервов, и в итоге остались невыбранными квоты на 7,58 тыс. тонн рыбы – из них 5,32 тыс. тонн трески и 2,26 тыс. тонн пикши. В деньгах это порядка 700-800 млн рублей», - рассказал Fishnews председатель правления СРПС Владимир Григорьев.

Он отметил, что в последние дни наблюдал в СМИ «информационные вбросы» с минимизацией ущерба рыбаков. «Сообщают, что недоосвоение квот на Севере якобы традиционно, хотя на самом деле прибрежные квоты почти всегда выбирались. Также пишут, что в воде остались 5 тыс. тонн трески, «забывая» при этом про пикшу», - сказал Владимир Григорьев.

Еще в ноябре сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный урегулировать проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне. Как сообщил руководитель СРПС, 20 января доработанный законопроект прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти. Предполагается, что Госдума рассмотрит законодательную инициативу в ближайшее время.

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