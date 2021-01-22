22 января 2021 года

«Прибрежку» оставляют с головами

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму новую редакцию законопроекта, призванного урегулировать проблемы прибрежного рыболовства на Северном бассейне. Новая версия инициативы не предусматривает особых требований к доставке рыбы только с головой.

Напомним, что законопроект, который парламентарии передали на рассмотрение Госдумы в ноябре, стал реакцией на требования пограничных органов: контролеры заявили, что обработка рыбы на борту при осуществлении прибрежного промысла недопустима.

Проект предусматривал, что до 1 июля 2022 г. на судах «прибрежки» можно осуществлять потрошение, обескровливание и обезглавливание рыбы. Причем рыбные головы должны доставляться на берег. После 1 июля 2022 г. рыба должна была привозиться с головой. Такое ограничение породит серьезные проблемы, отмечали представители бизнеса на конференции Fishnews Online.

Теперь законопроект доработан. Статью 20 федерального закона о рыболовстве предложено дополнить новой частью: «При осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается проводить первичную переработку уловов водных биологических ресурсов в целях производства непереработанной рыбной продукции из таких уловов, за исключением рыбной продукции в замороженном виде».

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать нормы закона о рыболовстве, устранить правовые пробелы и при этом не повлечет за собой негативных социально-экономических последствий, говорится в пояснительной записке.

Как и в прошлый раз, с законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Владимир Блоцкий, Олег Лебедев и члены Совета Федерации Сергей Митин, Константин Долгов и Татьяна Кусайко.

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