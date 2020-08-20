20 августа 2020 года

«Прибрежку» оставляют без продукции

Пограничное управление сообщило предприятиям Северного бассейна о том, что действующее законодательство не предусматривает возможность выпускать продукцию на судах при прибрежном рыболовстве. Таким образом, создана угроза для поставок «охлажденки» на российский берег, считают в отраслевом сообществе.

На Северном бассейне вновь возникли вопросы по прибрежному рыболовству. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району в августе направило письмо в Союз рыбопромышленников Севера и сообщило, что пользователи, работающие в таком режиме, на судах производят продукцию, «которая впоследствии реализуется как продукция готовая к употреблению» (копия обращения предоставлена в редакцию).

Пограничники заявили, что действующее законодательство не предусматривает возможности производить продукцию на промысловых судах при осуществлении «прибрежки».

Таким образом, непонятно, каким образом прибрежникам продолжать работу. О проблеме союз проинформировал министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, главу Росрыболовства Илью Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Нынешние положения федерального закона о рыболовстве недостаточно полно регулируют вопросы выпуска продукции при работе в режиме прибрежного рыболовства, однако и запрета на производство не содержится, подчеркнуло объединение в своих обращениях.

«Напротив, закон о рыболовстве (п. 10.1 ст. 1 и п. 5 ст. 20) предусматривает возможность производства рыбной и иной продукции при осуществлении прибрежного рыболовства, подлежащей транспортировке, хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде. При этом не уточняется, какую рыбную и иную продукцию можно производить, что, по мнению Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, делает такую деятельность незаконной и создает реальные проблемы для рыбопромысловых компаний», – обратили внимание в союзе.

Объединение напомнило и о проблеме производства продукции на судах «прибрежки» из отходов: пограничники стали предъявлять претензии рыбакам, объясняя это тем, что рыбная мука и консервированная печень не относятся к продукции в живом, свежем и охлажденном виде, а значит, нарушаются требования законодательства о «прибрежке».

В результате возбуждено более 70 административных дел в отношении капитанов и владельцев флота. Потери для отрасли в объединении оценили в 1,2 млрд рублей в год.

Условия промысла таковы, что пойманную рыбу требуется обработать, выпотрошить и охладить, и это уже можно посчитать производством продукции, говорится в письмах.

Действия пограничных органов создают угрозу для поставок охлажденной продукции населению Мурманской области, полагают в объединении.

Союз напомнил, что предложил внести в закон о рыболовстве изменения, призванные урегулировать вопрос, но пока эта инициатива не реализована.

В письме пограничного управления есть ряд противоречивых моментов, которые не дают понять, какую цель преследуют контролирующие органы, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников (холдинг занимается в том числе прибрежным промыслом на Северном бассейне). Так, непонятно, что вкладывается в понятие «продукция, готовая к употреблению». Ни в законе о рыболовстве, ни в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» такого понятия нет, Если исходить из техрегламента, то прибрежники выпускают «непереработанную пищевую рыбную продукцию», обратил внимание собеседник Fishnews.

Эксперты «Норебо» также уверены, что сама возможность производства продукции на судах «прибрежки» законом предусмотрена. Есть некая неопределенность, что это могут быть за виды продукции, – необходимо, чтобы Минсельхоз подготовил разъяснения и передал их пограничной службе, считает Сергей Сенников. В федеральный закон о рыболовстве нужно внести изменения, которые устранят предпосылки для спорных толкований, полагают в холдинге.

Fishnews направил в ФСБ России запрос по ситуации с прибрежным рыболовством на Северном бассейне.

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