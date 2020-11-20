20 ноября 2020 года

Сенаторы и депутаты предложили устранить пробел по «прибрежке»

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, призванный урегулировать проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне. Однако документ не предусматривает возможность обезглавливания рыбы на судах после 1 июля 2022 г.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства» размещен в базе Госдумы. С законодательной инициативой выступила группа депутатов и сенаторов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается предусмотреть, что «при осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается проводить обработку уловов водных биоресурсов путем потрошения, обескровливания».

Это пункт вступит в силу с 1 июля 2022 г. Рыбопромышленники уже обратили внимание, что исключено обезглавливание рыбы, хотя именно б/г традиционно принимают фабрики и магазины.

В проекте предусмотрено, что обезглавливать рыбу можно будет до 1 июля 2022 г. При этом законопроект отдельно оговаривает, что головы в этом случае подлежат доставке на берег.

«Законопроектом предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства», - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта обращают внимание, что на Северном бассейне нет возможности осуществлять прибрежный промысел вблизи морских портов и пунктов выгрузки рыбопродукции. Доставлять в таких условиях рыбу, не прошедшую первичную обработку, невозможно - в противном случае будут нарушены требования к качеству и безопасности.

Однако пограничная служба заявила, что обработка на борту при прибрежном рыболовстве не допускается законом. Такая ситуация вынуждает рыбопромышленные компании отказываться от «прибрежки» - режима рыболовства, который был специально предусмотрен, чтобы загрузить сырьем береговые производства (а это рабочие места и поступление налогов) и обеспечить поставки для населения.

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