02 февраля 2021 года

В сфере восполнения рыбных запасов вышел новый приказ

Минсельхоз выпустил порядок деятельности комиссий, которые контролируют работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Документ вступит в силу с 11 февраля.

Порядок деятельности комиссии, осуществляющей контроль за выполнением работ по искусственному воспроизводству ВБР, утвержден приказом Минсельхоза от 19 октября 2020 г. № 616.

Предусмотрено, что комиссии будут создаваться каждым территориальным управлением Росрыболовства. Состав должен утверждаться федеральным агентством.

В комиссии будут входить представители теруправления, Главрыбвода (его филиалов), ВНИРО (его филиалов), региональных, муниципальных властей, общественных организаций, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия, в частности, должна присутствовать при выпуске водных биоресурсов, при этом составляется подтверждающий акт.

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