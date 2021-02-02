02 февраля 2021 года

На Сахалине рыбаков-любителей пришлось снимать с дрейфующей льдины

В Охотском море у села Стародубское на Сахалине оторвало от припая льдину с примерно сотней рыбаков-любителей. Часть из них добралась до берега самостоятельно, остальных сняли спасатели.

Рыбаки вышли на лед, несмотря на предупреждение об опасности, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. В спасательной операции участвовали сотрудники ГИМС, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, представители администрации и полиции.

В течение нескольких часов все рыбаки были сняты с оторвавшейся льдины. Всего в спасательной операции задействовали 28 человек и 16 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

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