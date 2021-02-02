Новости
Россия и Намибия планируют развивать взаимные поставки рыбы и морепродуктов

Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю

На переговорах представители РФ и Республики Намибия договорились о мерах, расширяющих взаимный доступ на свои рынки для экспорта рыбы и морепродуктов.

Переговоры в режиме видеоконференции провели советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский и заместитель исполнительного директора Министерства рыболовства и морских ресурсов Республики Намибия Уэритьюа Кауариа.

По словам Василия Лавровского, намибийский рынок, входящий в Континентальную зону свободной торговли (AfCFTA) представляет значительный интерес для российских экспортеров.

Свыше 20 российских рыбоперерабатывающих компаний намерены экспортировать продукцию в Намибию, рассказали Fishnews в пресс-службе российского ведомства. Россельхознадзор обратился к Министерству рыболовства и морских ресурсов страны с просьбой согласовать ветеринарный сертификат, который мог бы быть использован при экспорте рыбы из России.

Уэритьюа Кауариа сообщил, что Намибия готова в кратчайшие сроки согласовать предложенный Россельхознадзором ветеринарный сертификат. При этом он подчеркнул, что страна придерживается принципов свободного рынка, где отсутствует практика ведения реестров иностранных поставщиков продукции. Однако местные компании для импорта российской продукции должны получить соответствующее разрешение в Министерстве промышленности и торговли Намибии.

Со своей стороны, Министерство рыболовства и морских ресурсов подняло вопрос о расширении перечня намибийских предприятий, имеющих право поставок рыбы и морепродуктов на российский рынок. В настоящее время таким правом обладают две компании, экспортирующие в Россию живых устриц. Россельхознадзор подтвердил готовность оперативно рассмотреть эту просьбу и выразил надежду на дальнейшее развитие торговых отношений между странами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: россельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Теперь инженерам-конструкторам приходится решать задачи по совмещению на одном производстве самых разных технологий – для переработки как лосося, так и разномастных объектов «прибрежки»

В поисках баланса

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. Фото пресс-службы АГТУ

АГТУ – кузница уникальных кадров

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.