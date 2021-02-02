02 февраля 2021 года

Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю

На переговорах представители РФ и Республики Намибия договорились о мерах, расширяющих взаимный доступ на свои рынки для экспорта рыбы и морепродуктов.

Переговоры в режиме видеоконференции провели советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский и заместитель исполнительного директора Министерства рыболовства и морских ресурсов Республики Намибия Уэритьюа Кауариа.

По словам Василия Лавровского, намибийский рынок, входящий в Континентальную зону свободной торговли (AfCFTA) представляет значительный интерес для российских экспортеров.

Свыше 20 российских рыбоперерабатывающих компаний намерены экспортировать продукцию в Намибию, рассказали Fishnews в пресс-службе российского ведомства. Россельхознадзор обратился к Министерству рыболовства и морских ресурсов страны с просьбой согласовать ветеринарный сертификат, который мог бы быть использован при экспорте рыбы из России.

Уэритьюа Кауариа сообщил, что Намибия готова в кратчайшие сроки согласовать предложенный Россельхознадзором ветеринарный сертификат. При этом он подчеркнул, что страна придерживается принципов свободного рынка, где отсутствует практика ведения реестров иностранных поставщиков продукции. Однако местные компании для импорта российской продукции должны получить соответствующее разрешение в Министерстве промышленности и торговли Намибии.

Со своей стороны, Министерство рыболовства и морских ресурсов подняло вопрос о расширении перечня намибийских предприятий, имеющих право поставок рыбы и морепродуктов на российский рынок. В настоящее время таким правом обладают две компании, экспортирующие в Россию живых устриц. Россельхознадзор подтвердил готовность оперативно рассмотреть эту просьбу и выразил надежду на дальнейшее развитие торговых отношений между странами.

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