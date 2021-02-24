24 февраля 2021 года

Озерные акватории Сибири распределят между промысловиками

В Новосибирской области объявлен конкурс на 33 участка на озерах под промышленное рыболовство. Предложения принимаются до 23 марта – даты вскрытия конвертов с заявками.

Торги организует региональный минсельхоз, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, акватории площадью от 35 до 1800 га расположены в Барабинском, Здвинском, Карасукском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Татарском, Усть-Таркском и Чановском районах.

Стартовые цены – от 112 рублей до 6 тыс. рублей. Участки предоставляются на 15 лет.

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

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