24 февраля 2021 года

Старателей привлекают к ответственности за речную катастрофу

В Красноярском крае с золотодобывающей компании «Сисим» взыскали более 180 млн рублей за масштабный сброс загрязненных вод в реки. В катастрофе погибли 20 человек. Уголовное дело в отношении трех руководителей предприятия слушается в суде.

Трагедия произошла 19 декабря 2019 г., когда из-за разрушения насыпи технологического отстойника загрязненные воды попали в реки Сейба и Сисим в Курагинском районе, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Гендиректор компании, начальник участка и горный мастер обвиняются по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, чтобы скрыть от проверяющих загрязнение рек промышленными отходами, руководство компании распорядились копить стоки за технологическими дамбами.

В результате вода прорвала каскад из шести самовольно возведенных технологических дамб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Вахтовый поселок был разрушен, погибли 20 человек. По данным СМИ, в настоящее время уголовное дело слушается в суде.

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