24 февраля 2021 года

Наука оценит пополнение рыбных запасов Баренцева моря

Российско-норвежская экспедиция приступила к тралово-акустической съемке в Баренцевом море. Ученые рассчитывают получить новые данные о численности основных промысловых видов рыб и состоянии среды их обитания.

По плану часть научных работ в российской экономзоне в Баренцевом море должно было выполнить норвежское судно «Йохан Йорт» в ходе совместной зимней съемки. Но в конце января норвежская сторона официально запросила содействия Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в проведении морских ресурсных исследований.

В итоге весь объем данных будет собран на российском научно-исследовательском судне. Специалисты Полярного филиала ВНИРО совместно с норвежскими коллегами оценят урожайность очередных поколений основных промысловых видов рыб и проведут оценку среды их обитания. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, помимо притраловых океанографических станций ученые выполнят наблюдения на нескольких стандартных океанографических разрезах, в том числе на вековом разрезе «Кольский меридиан».

Кроме того, члены экспедиции поднимут автоматическую буйковую станцию, установленную в ноябре прошлого года в центральной части Баренцева моря. На протяжении четырех месяцев аппаратура станции фиксировала комплекс океанографических параметров. В результате эксперимента ученые надеются получить уникальные непрерывные данные о циркуляции вод – они важны для оценки прямого и косвенного воздействия на океанографические условия и биоту морей и океанов.

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