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Российские научные наблюдатели продолжат сопровождение основных промыслов в Атлантике и юго-восточной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ученые определят перспективы российского рыболовства в Атлантике

Российские научные наблюдатели продолжат сопровождение основных промыслов в Атлантике и юго-восточной части Тихого океана. Специалисты будут собирать информацию на судах, добывающих путассу, ставриду, скумбрию и сардинеллу.

В Северо-Восточной Атлантике основным объектом отечественного пелагического промысла почти до середины года будет путассу. Сейчас группа самых производительных крупнотоннажных траулеров Северо-Запада России сосредоточилась в районе к западу от Британских островов – там ожидается начало нерестовой путины, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

Согласно последней оценке Международного совета по исследованию моря (ИКЕС), нерестовая биомасса путассу уменьшается, хотя и остается выше уровня максимального устойчивого вылова. Пополнение запаса в 2017-2020 гг. оценивается как слабое после трехлетнего периода хорошего пополнения. Рекомендация ИКЕС о величине общего допустимого улова в 2021 г. предписывает его снижение с 1161 тыс. тонн до 929 тыс. тонн. Эта рекомендация принята всеми сторонами – участницами Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК).

Квота России для вылова в районе регулирования НЕАФК (к западу от Британских островов и в открытой части Норвежского моря) – 68,9 тыс. тонн. Уменьшение биомассы путассу может усложнить промысловую обстановку на предстоящей путине, отметили в филиале.

В экспедицию направлен специалист АтлантНИРО на РТМКС «Куршская коса». Собранную информацию о биологии и распределении путассу представят на заседании Рабочей группы ИКЕС по широко распределенным запасам.

В Центрально-Восточной Атлантике промысел пелагических рыб возле Мавритании ведут пять российских крупнотоннажных траулеров. На борту РТМКС «Николай Теленков» научное сопровождение осуществляет группа наблюдателей АтлантНИРО. Февраль и март являются одними из самых сложных месяцев для промысла в этом районе. Скопления западноафриканской ставриды, скумбрии и сардинеллы, как правило, распределяются южнее, в водах Сенегала и Гвинеи-Бисау, рассказали в филиале.

Промысел в районе Мавритании в эти месяцы обычно базируется на эксплуатации запасов сардины и европейской ставриды, которые смещаются из района Марокко. Однако сардина не является предпочитаемым объектом для российских судовладельцев, а биомасса европейской ставриды относительно невелика. Это обусловливает неустойчивость промысловой обстановки, что и наблюдается в настоящее время, подчеркнули в институте.

Улучшение ситуации ожидается не ранее апреля-мая, с окончанием холодного сезона. Планируется, что результаты научного сопровождения помогут уточнить сроки промысла и подготовить соответствующие рекомендации судовладельцам. Собранные материалы будут рассматриваться на заседаниях Рабочей группы ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки.

В юго-восточной части Тихого океана ведется добыча ставриды. Комиссия по рыболовству в ЮТО выделяет Российской Федерации относительно небольшой объем, в 2020 г. он равнялся 22,3 тыс. тонн. Несмотря на это, район остается весьма важным для отечественного рыболовства, обращают внимание в АтлантНИРО.

В пресс-службе отмечают, что Россия может претендовать на увеличение своей доли в общем вылове на основании большого вклада в развитие промысла и исследований.

Получить более точное представление о перспективах развития промысла ставриды предполагается по результатам рейса российского траулера «Адмирал Шабалин», начало которого запланировано на конец февраля. На борту судна будет работать специалист лаборатории гидробиологии института. Материалы по биологии ставриды и промысловым показателям передадут в секретариат комиссии.

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Fishnews

  • Российские научные наблюдатели продолжат сопровождение основных промыслов в Атлантике и юго-восточной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Скумбрия Центрально-Восточной Атлантики. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Российские научные наблюдатели продолжат сопровождение основных промыслов в Атлантике и юго-восточной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Российские научные наблюдатели продолжат сопровождение основных промыслов в Атлантике и юго-восточной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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