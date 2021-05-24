Губернатор Камчатки поддерживает перекрытие каналов для браконьерской икры

Вопрос усиления контроля за авиаперевозками лососевой икры обсуждается на федеральном уровне. С Минсельхозом договорились об ужесточении правил в этой сфере, чтобы пресекать транспортировку браконьерской продукции, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Меры по борьбе с незаконной переработкой и реализацией рыбопродукции обсудили на координационном совещании в правительстве Камчатского края. Регион, как и другие дальневосточные территории, готовится к лососевой путине.

Как отметил губернатор Владимир Солодов, на днях прошло совещание с Минсельхозом России, где обсуждался один из важнейших вопросов – усиление контроля за перевозкой икры воздушным транспортом в личном багаже граждан, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Объем, который перевозится в личном багаже, существенно превышает объем, связанный с личным потреблением. По оценке 2020 года, он составил более 600 тонн, что эквивалентно в денежном выражении 3 млрд рублей и примерно 20 тыс. тонн добытой рыбы. Предположительно, основная часть этой продукции носит незаконный характер. С Минсельхозом была достигнута договоренность, что мы будем инициировать ужесточение правил перевозки водных биологических ресурсов», – добавил глава региона.

Лазейки воздушной перевозки активно используют для вывоза браконьерской продукции – об этой проблеме Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока заявил в обращении к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Отраслевые объединения выступили за то, чтобы перекрыть воздушный канал перевозки для недобросовестного бизнеса, но обеспечить гражданам возможность перевозить легальные товары для личных нужд.

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