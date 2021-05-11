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Добыча нерки на Камчатке

Камчатка приняла ключевые решения по лососю

Краевая комиссия по оперативному регулированию промысла определила принципы организации лососевой путины на Камчатке. Первые районы для лова традиционно откроются с 1 июня.

Протокол заседания краевой комиссии по анадромным опубликовало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и в прошлые годы, путина будет организована по бассейновому принципу: объемы добычи тихоокеанских лососей будут устанавливаться по группам рыболовных участков.

Определены сроки открытия промышленного и традиционного лова тихоокеанских лососей и гольцов.

Восточное побережье

Западно-Беринговоморская зона, Олюторский район – с 15 июня.

Карагинская подзона:

Олюторский район – с 15 июня (за исключением залива Корфа и впадающих в него рек);

Залив Корфа и впадающие в него реки – с 27 июня;

Карагинский район – с 15 июня;

Усть-Камчатский район (река Озерная, РЛУ № 865) и морские РЛУ № 278, 279) – с 15 июня.

Петропавловско-Командорская подзона:

Алеутский район – с 1 июня;

Елизовский район – с 15 июля, за исключением Кроноцкого залива (участки № 262-267) и впадающих в него рек;

Кроноцкий залив (участки № 262-267) и впадающие в него реки – с 7 июня;

Усть-Камчатский район (морские и речные участки) – с 1 июня, за исключением РЛУ № 832, который определен для госмониторинга подходов рыбы на реке Камчатка. При этом с первого дня открытия промысла установлен проходной период, который будет действовать до пропуска в бассейн реки Камчатка не менее 150 тыс. экземпляров ранней формы нерки или не менее 50 тыс. экземпляров в бассейн озера Азабачье. Открытие промысла будет определено специальным решением комиссии.

РЛУ № 832 – с 24 мая.

Западное побережье

Западно-Камчатская подзона:

Пенжинский, Карагинский районы – с 11 июля;

Тигильский район – с 1 июня. Исключение – бассейны рек Палана, Тигиль, Воямполка;

В бассейнах рек Палана, Тигиль, Воямполка – с 20 июня;

Соболевский район – с 11 июля;

Быстринский район – с 11 июля.

Камчатско-Курильская подзона:

Соболевский район – с 11 июля;

Усть-Большерецкий район – с 11 июля, за исключением реки Озерная и прилегающей морской акватории;

В бассейне реки Озерная – с 20 июня. На морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) – с 24 июля при условии пропуска 500 тыс. производителей нерки.

Рыбакам-любителям

Любительский лов тихоокеанских лососей на реках и озерах разрешен с 1 июня. Исключение – реки Паратунка и Авача, там ловить можно будет с 5 июля.

На морских акваториях рыболовы смогут добывать лосося в сроки, определенные для других видов рыболовства.

Ограничения

На вылов некоторых объектов установлен запрет. Нельзя добывать чавычу и нерку в Авачинской губе, на реках Авача и Паратунка – это требование распространяется и на промышленное, и на любительское, и на традиционное рыболовство.

На Западной Камчатке не допускается вылов в режиме промышленного и традиционного рыболовства чавычи.

Также комиссия определила проходные периоды для промышленного, традиционного лова и любительской рыбалки сетными орудиями. В частности, в Камчатском заливе период пропуска будет действовать с 10 июля по 6 августа и завершится с пропуском определенного количества производителей поздней формы нерки и кеты – не меньше 70 тыс. рыб каждого вида. Два проходных дня в неделю в Камчатском заливе будут определены специальным решением комиссии в зависимости от фактического срока открытия промысла. Будут действовать пропускные периоды и в бассейне реки Камчатка.

Пользователям рекомендовано ограничить длину центрального троса ставного невода в Камчатском заливе 1 тыс. м, в заливе Корфа – 1,5 тыс. м.

Когда подавать заявки

Комиссия также рекомендовала сроки, в которые пользователи могут обращаться с заявками на оформление разрешений для промысла. В случае, если промысел открывается с 1 июня – с 11 мая, если с 15 июня – с 26 мая, в остальных случаях – с 15 июня.

«В этом году по прогнозам, которые мы получили от ученых, нас ожидает хорошая рыбалка как на восточном, так и на западном побережьях – порядка 350 тыс. тонн к вылову. Это очень хороший показатель – третий по объему прогнозов за всю историю наблюдений. Надеемся, что в этом году прогноз оправдается и мы не увидим разночтений фактических подходов и прогнозных значений от науки», – цитирует пресс-служба краевого правительства министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

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