Ассоциации призвали закрыть небо для браконьерской икры

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение по проблеме воздушных каналов перевозки браконьерской икры.

Лазейки воздушной перевозки активно используются для вывоза браконьерской продукции. Это серьезный удар по рыбным запасам страны, тем более в условиях острой проблемы с незаконной добычей лососей, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В обращении к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко руководители отраслевых объединений подчеркнули, что продукция, изготовленная в непонятных условиях, может грозить здоровью и жизни десяткам тысяч потребителей. Кроме того, при перевозках в пассажирском багаже могут не соблюдаться требования к транспортировке икры, что чревато для покупателя отравлениями.

Только через пассажирский терминал аэропорта Камчатки ежегодно уходит до 2 тыс. тонн икры в год. «Значительные объемы икры в подобном режиме вывозятся также с территории Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей», - говорится в письме к вице-премьеру.

В противоправный оборот, по примерным оценкам, вовлечено порядка 4,6 млрд рублей в год. Если приплюсовать сюда ущерб водным биоресурсам, то потери для государства возрастают до десятков миллиардов рублей за путину.

По мнению руководителей ассоциаций, для решения проблемы необходимо внести изменения в ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов (утверждены приказом Минсельхоза) и установить объем икры, который допускается перевозить по территории страны для личных целей без ветеринарно-сопроводительных документов.

Координационный совет попросил Викторию Абрамченко дать поручение по скорейшему рассмотрению этого вопроса.

Конечно, формы отслеживания законности продукции должны быть удобны для граждан, людям необходима возможность перевозить легальные товары для личных нужд. Но с лазейками для браконьерского промысла надо бороться, подчеркнули руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online.

«Полагаем, что совместно с госорганами удастся выработать механизмы, которые позволят сократить объемы браконьерской продукции и в то же время не повредят гражданам, перевозящим легальную икру для личных нужд», - заявили Fishnews в совете.

Обращение подписали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

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