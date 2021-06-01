Северный бассейн встретит осень с новыми правилами

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило обновленные правила рыболовства для Северного бассейна. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г.

Новые правила рыболовства для Северного бассейна утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 13 мая 2021 г. № 292, сообщает корреспондент Fishnews. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону об обязательных требованиях, приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г.

Северный бассейн - важнейший для рыбной отрасли страны. Ежегодно он обеспечивает около 500 тыс. тонн вылова.

Правила действуют в том числе для рыболовства на водных объектах Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областей.

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