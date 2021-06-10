На промысел крабов в Японском море ввели ограничения

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о запрете промысла камчатского и синего крабов в подзоне Приморье до конца 2022 г.

Приказом Минсельхоза от 13 мая 2021 г. № 299 установлены ограничения добычи отдельных видов водных биоресурсов в 2021–2022 гг. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до конца следующего года устанавливается запрет добычи камчатского и синего крабов в подзоне Приморье. Разрешен только лов в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ученые ранее предложили установить на 2022 г. общий допустимый улов камчатского и синего крабов в подзоне Приморье только для научно-исследовательских работ. Ограничения вводятся в условиях заметного снижения ресурсов.

В начале 2000-х в подзоне уже действовал запрет на промысел шельфовых крабов, в 2013 г. он был снят.

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