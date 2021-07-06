Нерка передает эстафету горбуше

По данным на 5 июля, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 9222 тонн. Основу уловов по-прежнему составляет нерка, но все больше объемов по мере развития путины приходится на долю горбуши.

Прирост по уловам лососей за неделю составил 3903 тонны. Нерки добыто 6066 тонн, или 65,8% от общего объем вылова красной рыбы. Среднесуточный вылов нерки составил 190 тонн и сократился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на треть. Это объясняется завершением массового хода ранней нерки в реке Камчатка. Основные уловы нерки получены в Камчатском заливе. Второстепенным районом промысла были Северные Курилы - 83 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

На второй строчке по объемам добычи горбуша. На отчетную дату ее освоено 2300 тонн (24,9% от общего вылова тихоокеанских лососей). Среднесуточный вылов - 256 тонн, по сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос в 4,8 раза. Основной район промысла горбуши - Карагинская подзона, здесь взяли 1361 тонну.

Объем добычи кеты за неделю вырос до 610 тонн (6,6% от общего вылова тихоокеанских лососей). Среднесуточный объем составил 44 кг - на 15,4% ниже показателя на предыдущей неделе. Основу вылова кеты формировали три промысловых района: Северные Курилы — 275 тонн, Западно-Камчатская подзона (в границах Камчатского края) —169 тонн, Восточная Камчатка — 145 тонн.

Также на отчетную дату добыто 243 тонны чавычи и 2,664 тонны симы.

Основным районом лососевого промысла остался Камчатский край. В водных объектах региона рыбаки добыли 7955 тонн (86,3% от общего вылова на Дальнем Востоке). Вторую позицию занимала Сахалинская область — 1028 тонн (11,2%).

На прошедшей неделе к промыслу лососей приступили рыбаки Магаданской области. Здесь добыто 186 тонн (2% от общего вылова на Дальнем Востоке). Вклад Чукотского автономного округа, а также Хабаровского и Приморского краев в освоение тихоокеанских лососей в сумме не превысил 1%.

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