Для ветнадзора вышло новое положение

Вступило в силу новое положение о федеральном государственном ветеринарном контроле. С помощью документа можно узнать, какие контрольные мероприятия могут проводиться, какие меры профилактики применяться, как можно обжаловать действия контролеров.

Положение о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре) утверждено постановлением правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1097. Новым документом должны руководствоваться должностные лица Россельхознадзора и его территориальных управлений, региональных органов власти (в части переданного полномочия). Положение распространяется в том числе на деятельность в сфере производства рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Закреплено, что при осуществлении государственного надзора используется система оценки и управления рисками. Предусматривается, какие меры для профилактики нарушений могут использоваться: это обобщение правоприменительной практики, информирование, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит. Приводится и список контрольных (надзорных) мероприятий: мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование.

Положение должно действовать до 1 сентября 2022 г., при этом к плановым проверкам с датой начала позже 30 июня 2021 г. должны применяться требования нового положения.

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