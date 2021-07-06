На Камчатке ищут нерестилища редкого гольца

WWF России и Кроноцкий государственный заповедник приступили к реализации проекта по каменному гольцу. Планируется найти места размножения этой рыбы – исчезающего эндемика реки Камчатка.

«Каменный голец – крупная хищная рыба, населяющая основное русло и притоки реки Камчатка, больше она нигде не встречается. Это уникальный пример образования новых видов лососевых рыб в речных экосистемах», - рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника.

Исследованию каменного гольца посвящен ряд научных работ. Большинство специалистов сходятся во мнении, что эта рыба – потомок широко распространенной мальмы. Последние 40 лет численность каменного гольца постоянно падает. Сейчас он внесен в Красную книгу Камчатки как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В учреждении отметили, что основная проблема сохранения и восстановления численности редкой рыбы – низкая изученность ее биологии и мест нереста.

На сегодняшний день известно лишь одно нерестилище, расположенное в зоне еловых лесов, в небольшом ручье бассейна реки Щапина. Предполагается, что именно специфические условия темнохвойной тайги являются ключевым фактором, определяющим места размножения каменного гольца.

«На Камчатке один из наиболее крупных сохранившихся в нетронутом виде еловых массивов площадью более 43 000 гектаров включен в состав Кроноцкого заповедника. Он расположен на Лазовском участке биосферного резервата в центральной части полуострова. Каменный голец регулярно встречается в реках и ручьях на этой территории, однако сведений о его размножении в заповеднике нет. Кроме того, неизученными остаются отдаленные притоки реки Камчатка, где также сохранились отдельные массивы реликтовых ельников. Во время полевых работ мы будем искать места нереста каменных гольцов и собирать данные для описания структуры их популяции», – рассказала руководитель проекта, начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева.

Ожидается, что полученная информация позволит составить рекомендации по усовершенствованию мер охраны и восстановлению численности каменного гольца в заповеднике и за его пределами.

Фотография и карта предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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