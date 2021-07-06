ЕС отказывается от одноразового пластика ради защиты морей

В Евросоюзе вступили в силу новые правила оборота одноразовых пластиковых изделий, а с 2022 г. заработают нормативы мониторинга орудий лова. Эти меры направлены на борьбу с загрязнением океана.

Теперь государства - члены ЕС должны не поставлять на рынок Евросоюза некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым есть альтернатива из других материалов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии, под запрет попали пластмассовые ватные палочки, посуда, палочки для воздушных шаров, а также некоторые изделия из вспененного полистирола и все товары из оксо-разлагаемого (oxo-degradable) пластика.

Оксо-разлагаемыми называют те виды пластика, которые не истлевают полностью, а распадаются на мелкие частицы – микропластик.

Отмечено, что для других пластиковых изделий, включая рыболовные снасти, одноразовые пакеты, бутылки, применяются различные меры. Например, ограничение использования, сокращение потребления, специальная маркировка.

Кроме того, принято Имплементационное решение о мониторинге рыночного оборота орудий рыбного промысла, а также собранных отходов рыболовных снастей. Страны Евросоюза с 2022 г. будут обязаны представлять отчетность о продажах снастей, содержащих пластик, а также об орудиях лова, собранных в море.

Эти меры направлены на повышение ответственности производителей. Таким образом планируется стимулировать доставку всех орудий лова на берег и их дальнейшую переработку.

На основе поступающих данных государства ЕС с морскими акваториями должны будут установить к 31 декабря 2024 г. национальные годовые минимумы по сбору утерянных снастей, содержащих пластик, для дальнейшей переработки. По оценке Евросоюза, в 2018 г. потерянные или выброшенные орудия лова составляли 27% пляжного мусора.

«Негативное воздействие пластикового мусора на окружающую среду, океаны и морскую флору и фауну, а также на наше здоровье носит глобальный и радикальный характер. Пластиковые отходы продолжают накапливаться, ежегодно 11 тыс. тонн рыболовных снастей теряются или выбрасываются в море в Евросоюзе, что усугубляет проблему «призрачного промысла». Правила сокращения пластикового загрязнения амбициозны и отвечают призывам граждан к решительным действиям. Это делает ЕС первопроходцем в глобальной борьбе с морским мусором», - заявил комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичус.

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