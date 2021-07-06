Промысел раков на ООПТ остановили силовики

В Самарской области полицейские и бойцы Росгвардии задержали четырех мужчин, которые добывали раков на особо охраняемой природной территории. Улов – свыше 1,4 тыс. членистоногих - выпустили в реку.

Правоохранители проводили совместный рейд в Ставропольском районе. Браконьеров застали с поличным на Волге около села Брусяны - это ООПТ федерального значения, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области.

Кроме добычи, с места происшествия изъяли две лодки и 124 раколовки. Причиненный государству ущерб превысил 285 тыс. рублей.

Подозреваемые - безработные жители Жигулевска - не стали отрицать причастности к нелегальному лову и сознались. Они рассказали, что добычу предполагали продать в торговые точки.

Правоохранители вернули раков в среду обитания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

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