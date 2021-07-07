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Аналитики дали рыбному рынку прогноз на десятилетие

Аналитики дали рыбному рынку прогноз на десятилетие

Международные организации ФАО ООН и ОЭСР опубликовали совместный прогноз цен, производства и потребления сельхозпродукции до 2030 г. Отдельный раздел доклада посвящен рыбо- и морепродукции.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) опубликовала на своем сайте доклад, подготовленный совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Текущая ситуация

В 2020 г. наблюдалось снижение производства, продаж и потребления рыбопродукции. Одной из основных причин авторы называют жесткий карантин в Китае в связи с пандемией, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, мировые цены на рыбу и морепродукты в 2020 г. снизились на 7% по сравнению с предшествующим годом. А потребление на душу населения сократилось на 0,5 кг - до 20,2 кг.

Цены

Авторы доклада отмечают обилие различных факторов, которые могут отразиться на ситуации. При этом основной проблемой для точности прогноза названа пандемия COVID-19. Аналитики исходили из предположения, что в 2022 г. коронавирус не будет влиять на мировой рынок.

Ожидается, что до 2030 г. мировые цены на рыбопродукцию номинально будут расти, но реально - падать. Так, на продукцию товарной аквакультуры реальные цены будут снижаться на 0,3% в год, на дикие уловы - на 1,1% в год, на рыбную муку - на 0,6% в год, на рыбий жир - на 0,4%.

Производство

Мировое производство рыбы и морепродуктов, согласно докладу, будет расти на 1,2% в год. Это ниже, чем ежегодный рост в 2,1% в предыдущем десятилетии. В абсолютном выражении к концу десятилетия объем производства должен увеличиться на 23 млн тонн (+12,8%) и достичь 201 млн тонн. Ожидается, что наибольшую прибавку даст Азия.

Объемы выращивания рыбы и морепродуктов к 2030 г. предположительно увеличатся на 23% при годовом росте в 2%. Согласно докладу, в абсолютном выражении к 2030 г. мировое производство аквакультуры достигнет 103 млн тонн. Это на 6 млн тонн больше, чем будет добыто в дикой природе.

Несмотря на растущую долю аквакультуры, ожидается, что сектор промысла продолжит доминировать по ряду объектов и по-прежнему будет жизненно важным для внутренней и международной продовольственной безопасности.

Объемы добычи будут умеренно расти, прибавив 3,6% к 2030 г., предполагают аналитики. При этом на уловах в 2022 г. и 2027 г. отрицательно отразится феномен Эль-Ниньо. Это природное явление негативно повлияет и на производство рыбной муки и рыбьего жира.

В целом выработка рыбной муки, по прогнозам, будет расти на 0,9% в год и к 2030 г. достигнет объема в 5,8 млн тонн. Производство рыбьего жира должно увеличиваться на 0,8% в год и достичь к концу десятилетия 1,2 млн тонн. Предположительно основной рост обеспечат мука и жир, получаемые из рыбных отходов.

Потребление

По прогнозам, большая часть рыбопродукции будет потребляться в качестве продовольствия (181 млн тонн в 2030 г.), и только 10% направят на непродовольственные цели (в основном, на рыбную муку и рыбий жир). Около 72% пищевых рыбы и морепродуктов будет съедено в азиатских странах.

Ожидается, что мировое потребление этой продукции будет расти на 1,3% в год. Таким образом ежегодный прирост потребления будет существенно ниже 2,3%, наблюдавшихся в предыдущем десятилетии. Это объясняют замедлением роста спроса из-за снижения доходов в начале 2010-х, сокращения прироста населения и снижения мировых цен на мясо и птицу.

Среднемировое потребление рыбы и морепродуктов, по прогнозам, в 2030 г. достигнет 21,2 кг на душу населения.

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