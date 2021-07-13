Документы моряков на квартал продлят автоматом

Морская администрация РФ решила вновь продлить меры в связи с пандемией коронавируса. Действие квалификационных документов членов экипажей будет пролонгировано автоматически еще на три месяца.

С начала пандемии Морская администрация РФ периодически продлевает в автоматическом режиме квалификационные документы моряков. Теперь такое решение принято по документам, срок действия которых истекал или истекает до 30 сентября 2021 г. включительно.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», - рассказали в пресс-службе Минтранса России.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

Решение принято, чтобы обеспечить бесперебойность международного судоходства. При этом Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить эти меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

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