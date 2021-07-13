Все больше флота переходит на ССД

Российские рыбаки в первом полугодии существенно нарастили передачу судовых суточных донесений через программный комплекс «Электронный промысловый журнал», отмечает ЦСМС.

«Так, в январе-июне 2021 года в «боевом» режиме судовые суточные донесения, подписанные усиленной электронной подписью, передавали через ПК ЭПЖ более 180 судов», – сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Всего за отчетный период в ЦСМС отправили более 171 тыс. судовых суточных донесений: 140 тысяч - в Ш-формате, свыше 31,5 тысяч - через ЭПЖ. В центре отметили, что за весь прошлый год было передано лишь 2,7 тыс. электронных ССД.

«Наиболее активно в «боевом» режиме используют ЭПЖ для передачи ССД рыбаки Дальнего Востока (включая Сахалин и Камчатку) - за первое полугодие передано более 16,7 тыс. судовых суточных донесений в электронном виде, рыбаки Северо-Западного бассейна передали порядка 14,8 тыс. ССД», - рассказали в пресс-службе.

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