Взятка не помогла браконьерскому крабу уехать от полиции

Жителя Южно-Сахалинска будут судить за попытку дачи взятки в 100 тыс. рублей полицейскому. Так гражданин пытался уйти от ответственности за перевозку нелегальной партии краба и изменение маркировки кузова автомобиля.

По данным следствия, в мае обвиняемый вез партию камчатского краба без бумаг, подтверждающих законность добычи. В Южно-Сахалинске машину остановил полицейский для проверки документов. Он обнаружил нелегальный улов, а также выявил внесение изменений в маркировку кузова авто, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

В служебном автомобиле ДПС задержанный, желая избежать разбирательств, положил на заднее сидение 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере) закончено, материалы направлены в суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews