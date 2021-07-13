Ученые готовят инновацию для промысла кильки

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО завершает разработку и апробацию нового способа добычи килек – бортовыми подхватами на электросвет. Такой промысел в течение месяца будет испытывать научно-исследовательское судно.

В последующем лов сетными подхватами планируется внедрить на рыбопромысловом флоте. Это позволит вести круглогодичную добычу кильки во всех районах Каспийского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

В специальную экспедицию направили НИС «Исследователь Каспия». Район выполнения задания – глубоководные районы северной части моря и Средний Каспий.

Специалисты будут оценивать состояние запасов, готовить научное и экспериментально-промысловое обоснование организации морского промысла каспийских килек сетными подхватами.

Предстоит изучить пространственное распределение и места промысловых концентраций в различные сезоны (сейчас – в летний период), определить местонахождение, плотности и площади скоплений, провести лов в промысловом режиме, оценить объемы возможной добычи килек в рекомендуемых районах промысла. Результаты выполнения рейсового задания представят после возвращения судна.

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