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Рыбная ассоциация предлагает отменить ограничения для кафе и ресторанов или компенсировать их мерами поддержки

Рыбная ассоциация просит освободить общепит от QR-кодов

Посещение летних веранд в Москве без QR-кодов до 1 августа – шаг правильный, но недостаточный, считают в Рыбной ассоциации. Участники объединения предлагают отменить ограничения для кафе и ресторанов или компенсировать их мерами поддержки.

Рыбная ассоциация поддержала решение мэра Москвы Сергей Собянина, позволяющее предприятиям общественного питания обслуживать посетителей на летних верандах без предъявления QR-кода до 1 августа. Ранее предполагалось, что свободное посещение уличных кафе и веранд будет действовать до 12 июля.

Отсрочка по QR-кодам для летних веранд была одним из основных предложений, которые президент Рыбной ассоциации Виталий Корнев (основатель сети рыбных кафе-ресторанов «Моремания») направил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину. Но эта мера, хотя и помогает не усугубить критическую ситуацию, в которой оказались кафе и рестораны столицы, является недостаточной.

«Из-за введения QR-кодов московские рестораны фактически потеряли посетителей, при этом снижение доходов бизнеса составило 60–90%. Косвенные убытки несут также участники ассоциации, занимающиеся поставкой продукции в рыбные рестораны. Из-за новых ограничений отгрузки сократились на 15%, а концу недели могут упасть на треть», – рассказал Fishnews вице-президент Рыбной ассоциации Артем Ломизе.

В ассоциации обращают внимание на отсутствие аналогичных требований в других местах массового скопления людей, например в общественном транспорте, государственных учреждениях, торговых центрах. «Ограничения, предусматривающие наличие QR-кода у посетителей кафе и ресторанов, не имеют под собой оснований и могут быть в настоящее время полностью отменены или хотя бы скомпенсированы для отрасли мерами поддержки», – говорится в письме отраслевого объединения.

В качестве мер поддержки могут выступать субсидии расходов на оплату труда, снижение НДФЛ до 5% и социальных взносов до 10% с отсрочкой по уплате, освобождение предприятий общественного питания от коммерческой арендной платы на время ограничений с компенсацией выпадающих доходов арендодателям. Кроме того, предлагается упростить согласование летних веранд и ввести мораторий на проверки бизнеса.

Принятие этих предложений, по мнению Рыбной ассоциации, жизненно необходимо для отрасли общественного питания.

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