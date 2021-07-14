Сахалинские КМНС приступят к лову горбуши в заливе Терпения

На Сахалине представители коренных народов смогут ловить горбушу в заливе Терпения с 18 июля – такой срок установила региональная комиссия по анадромным.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области установила сроки вылова горбуши в заливе Терпения для традиционного рыболовства на путину 2021 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вести лов на участке от мыса Соймонова до мыса Терпения представители коренных малочисленных народов смогут с 18 июля до 1 августа.

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