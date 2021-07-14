Лососевая путина вошла в активную фазу

По состоянию на 12 июля дальневосточные рыбаки выловили более 29,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В эпицентре путины – на Камчатке – вылов превысил 26 тыс. тонн, в основном за счет горбуши и нерки.

За неделю прирост вылова тихоокеанских лососей составил 18,8 тыс. тонн – больше, чем за весь предыдущий период промысла. Всего по состоянию на 12 июля рыбаки выловили 29,6 тыс. тонн красной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На первое место по объемам добычи вышла горбуша – 20,2 тыс. тонн, что на 20% выше уровня «цикличного» 2019 г. Наиболее активный промысел ведется на северо-востоке Камчатки, где среднесуточные уловы горбуши достигают 3,5 тыс. тонн.

В добыче горбуши активно участвуют и другие территории Дальнего Востока – Магаданская область, Охотский район Хабаровского края, Северные Курилы. Однако на Сахалине отмечается крайне низкая численность подхода этого вида – практически весь официальный вылов сформирован за счет рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Суммарный вылов нерки достиг 7,4 тыс. тонн – на 19% больше, чем на аналогичную дату 2020 г. Наиболее интенсивный лов идет в Карагинской подзоне. Хорошие промысловые показатели формирует западнокамчатская нерка, в первую очередь озерновское стадо.

На Чукотке, в Карагинской подзоне и на Западной Камчатке, а также на Северных Курилах ученые отмечают рост темпов добычи кеты с превышением показателей вылова прошлого года. В остальных районах интенсивность промысла кеты ниже, чем в 2020 г. Общий вылов этого вида вплотную подобрался к 1,8 тыс. тонн, что на 5% выше уровня прошлого года.

Уловы других видов тихоокеанских лососей пока незначительны: 310,5 тонны чавычи, 4,8 тонны симы и чуть более тонны кижуча.

По данным департамента анадромных рыб ВНИРО, основным районом лососевого промысла остается Камчатский край – 26,2 тыс. тонн (88% от общего вылова). Рыбаки Сахалинской области выловили 2,1 тыс. тонн, Магаданской области – 1,1 тыс. тонн.

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