Таймырских осетров спас патруль полиции

На Таймыре полицейские выпустили в Енисей 15 «краснокнижных» сибирских осетров. Браконьерскую сеть с рыбой нашли в ходе рейда в рамках операции «Путина-2021».

Мобильная группа полиции проводила мониторинг Енисея в Таймырском Долгано-Ненецком районе. В районе поселка Караул (он расположен в 137 км от города Дудинки) патруль заметил на воде буйки от сети. Проверив ее, правоохранители выяснили, что уловом стали более десятка рыб осетровых пород.

Полицейские освободили и выпустили 15 экземпляров сибирского осетра, а также изъяли сеть. Предотвращенный ущерб превысил 2,4 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД Россиипо Красноярскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию.

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