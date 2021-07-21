Российскую экономику собираются «озеленить»

Правительство утвердило цели и основные направления зеленого финансирования. В частности, предусмотрена поддержка проектов в сельском хозяйстве, а также в сфере рек, водоемов и биоразнообразия.

В России готовится к запуску система финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение правительства от 14 июля 2021 г. № 1912 определяет цели и основные направления функционирования этой системы.

Среди критериев зеленого проекта — направленность на достижение одной или нескольких целей устойчивого развития, определенных ООН на период до 2030 г. В их числе цель № 14 — сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Финансирование будет осуществляться за счет зеленых или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов). С их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях. Фиксируется, что зеленые проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии», — рассказали в пресс-службе правительства.

В числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. Подчеркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.

Документ также определяет направления зеленого финансирования. Это, в частности, промышленность, сельское хозяйство, а также направление «природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие». В этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты.

Планируется, что принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В ближайшее время будут представлены критерии отбора зеленых проектов и утвержден механизм их верификации, отметили в правительстве.

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