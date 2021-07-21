Рыбацким деревням Южной Кореи помогают оправиться от удара пандемии

Южнокорейский муниципалитет Тонхэ выделил средства для восстановления экономики рыбацких деревень, пострадавших от пандемии коронавируса. Деньги будут потрачены на поддержку рыбаков и активизацию торговли уловами.

Пакет финансовой помощи, подготовленный в первом полугодии, включает программу по замене устаревшего оборудования. Бюджет этого направления — примерно 390 тыс. долларов, пишут южнокорейские СМИ. По их данным, во втором полугодии на это планируется потратить еще около 174 тыс. долларов. Ожидается, что программа будет реализована до конца октября.

Кроме того, примерно 86,6 тыс. долларов предусмотрено на поддержку наиболее чувствительных к экономическим невзгодам рыбаков — женщин и иностранных работников, а также тех, кто попадал в кораблекрушение.

Еще около 1,13 млн долларов выделят мелким рыбоперерабатывающим предприятиям для обеспечения санитарных условий, замены оборудования, наращивания продаж через онлайн-платформы и развития местного бренда «Муккоян».

Как сообщает корреспондент Fishnews, муниципалитет Тонхэ, расположенный на берегу Японского (Восточного) моря, с января по июнь уже потратил примерно 868 тыс. долларов на обеспечение рыбаков беспошлинным топливом, выплату им пособий и другие программы помощи. А также около 521 тыс. долларов на закупку нового оборудования для рыбацких судов и прочие меры поддержки флота.

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