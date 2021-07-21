Жители НАО подбирают дату Дня Печоры

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный анонсировал учреждение Дня реки Печоры. Глава региона предложил своим читателям в соцсети подобрать дату проведения праздника.

Соответствующую запись Юрий Бездудный разместил в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент Fishnews.

«Этот день может стать днем всех рек нашего округа и будет посвящен в первую очередь экологии. Наведение порядка на берегах рек, экологические акции – все это может стать частью новой календарной даты. Какой день в году объявить Днем Печоры, решат наши жители», — написал губернатор НАО.

Река Печора берет начало на Северном Урале, впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Длина — 1809 км, площадь бассейна — 322 тыс. кв. км.

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