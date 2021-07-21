Стерлядь и пелядь Томской области выставили на торги

На аукционе разыграют квоты на промышленный вылов стерляди и пеляди в реках Обь и Чулым с притоками в границах Томской области. Заявки принимаются до 27 августа.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются пять долей квот стерляди в Оби с притоками — 3,747% (что соответствует 0,1087 тонны в 2021 г.), 1,912% (0,0554 тонны), 0,762% (0,0221 тонны), 0,750% (0,0218 тонны), 0,901% (0,0261 тонны).

Еще два лота представляют собой доли квот пеляди в реке Обь с притоками — 0,742% (соответствует 0,383 тонны в 2021 г.) и 0,156% (0,0805 тонны).

Еще один лот — доля в 9,488% квоты пеляди в реке Чулым с притоками (соответствует 0,0474 тонны в 2021 г.).

Стартовые цены лотов — от 1,3 тыс. рублей до 7,8 тыс. рублей. Аукцион назначен на 8 сентября. Квоты за победителями закрепят до конца 2033 г.

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