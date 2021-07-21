ЕС обновил список открытых рыбных портов

Еврокомиссия опубликовала новый список портов в государствах — членах ЕС и Северной Ирландии, где разрешены выгрузка и перевалка рыбной продукции, а портовые услуги доступны для рыболовных судов третьих стран.

Актуализация списка потребовалась в связи с соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

14 июля Европейская комиссия опубликовала документ 2021/C 282 I/01, содержащий перечень портов в государствах — членах ЕС, где разрешены выгрузка и перевалка рыбной продукции, а портовые услуги доступны для рыболовных судов третьих стран в соответствии со статьей 5 (2) Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008.

В документе также указаны семь портов в Северной Ирландии, где можно осуществлять аналогичные операции в соответствии с протоколом по Ирландии / Северной Ирландии к соглашению.

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