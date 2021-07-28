Рыбаки ищут флот на приемку лосося

Лососевая путина выходит на пик — за неделю дальневосточные рыбаки выловили почти 100 тыс. тонн красной рыбы, преимущественно горбуши. Но в некоторых районах промысел тормозит нехватка перерабатывающего флота на приемке уловов.

Вылов тихоокеанских лососей по состоянию на 26 июля составил 198,7 тыс. тонн, увеличившись за неделю почти вдвое — на 99,4 тыс. тонн. Главным районом промысла остается Камчатский край, где на счету рыбаков уже 185,4 тыс. тонн красной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На все остальные дальневосточные регионы суммарно приходится менее 7% уловов нынешней путины. В Магаданской области добыто 5,1 тыс. тонн, в Сахалинской — 4,3 тыс. тонн, на Чукотке — 1,7 тыс. тонн, в Хабаровском крае — 2,1 тыс. тонн и в Приморье — чуть более 100 тонн.

В уловах и по общему объему, и по среднесуточному вылову доминирует горбуша — 180,1 тыс. тонн. Три четверти этого объема приходится на северо-восток Камчатки. Темпы вылова горбуши в целом на 6,2% превышают показатель 2019 г., но в некоторых районах, например на северо-востоке Сахалина, наоборот, существенно отстают от результатов двухлетней давности.

На минувшей неделе в активную фазу вступил промысел горбуши на Западной Камчатке. Путина динамично развивается в Магаданской области, в Охотском районе Хабаровского края и на Северных Курилах.

По данным ВНИРО, резкий прирост по Магаданской области связан с подходом в Гижигинскую губу (залив Шелихова) судов-переработчиков. В то же время задержка в развитии промысла на Чукотке является прямым следствием отсутствия перерабатывающего флота на приемке уловов.

Уловы нерки пока не обещают рекордных результатов — всего 11,1 тыс. тонн. Подходы кеты в большую часть промысловых районов Дальнего Востока также уступают динамике предыдущего года — пока добыто 7,1 тыс. тонн.

По информации Росрыболовства, в связи с высокими подходами лососей к берегам Камчатки ведется работа по привлечению к промыслу дополнительных судов — для приемки и вывоза рыбы через порты Приморского края. В решении логистических задач участвуют РЖД и перевозчики, рассматриваются и варианты доставки рыбы по Севморпути.

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