Не рыбой единой: ученые исследовали водорослей, ежей и моллюсков в подзоне Приморье

Специалисты изучили ресурсную базу промысловых водорослей и беспозвоночных в Японском море. Оценивались ресурсы ламинарии, моллюсков, костарии и других объектов.

Работы в южной части подзоны Приморье выполнялись с мая по июнь на научно-исследовательском судне «Убежденный». На этом этапе ученые исследовали акваториию от бухты Баклан до мыса Золотой.

Было выполнено 59 гидрологических и более 307 водолазных станций с применением подводной фото- и видеосъемки. По итогам исследований учтено 27 видов макрофитов и 88 видов беспозвоночных.

Значительных изменений в структуре растительности не произошло, расположение основных промысловых скоплений макрофитов не изменилась, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Наиболее обильные заросли однолетней ламинарии (сахарины) японской наблюдались в районе от мыса Поворотный до острова Опасный, а также у мысов Низменный, Сигнальный и Грозный. Наибольшие показатели проективного покрытия (показателя обилия водорослей) двухлетней ламинарии отмечались на севере края, у мысов Сосунова и Гиляк.

Одной из задач ученых было оценить ресурсы глубоководной ламинарии в районах с глубинами от 10 до 36 м, где ранее, до конца 1980-х гг., находились поля этой водоросли. К сожалению, никаких признаков восстановления полей не обнаружено, участки бывшего произрастания были покрыты корковыми водорослями, отметили в ТИНРО.

Состояние поля анфельции в бухте Баклан, оцененное гидроакустическим и водолазным способом, характеризуют как удовлетворительное — оценки биомассы и площади находятся в пределах среднемноголетних значений.

Среди промысловых беспозвоночных чаще всего встречались морские ежи, гребешок Свифта и мидия Грея. Съемки в заливе Владимира показали сокращение обилия приморского гребешка и продолжающееся восстановление поселения серрипеса в бухте Южная.

Сезон съемки был благоприятен для учета костарии. Эта водоросль встречалась повсеместно. Максимальные показатели биомассы (до 12,1 кг на 1 кв. м) отмечены в южной части района исследований. Костария — потенциальный объект промысла, может использоваться в пищу и в качестве источника альгинатов.

После завершения работ в водах Приморского края судно перешло в северную часть подзоны Приморье. Там после смены научной группы совместно со специалистами ХабаровскНИРО были выполнены аналогичные съемки в границах Хабаровского края — от мыса Аварийный до залива Накатова.

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