«Краскино» отдохнет 1 августа

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с КНР (на китайской стороне — «Хуньчунь») 1 августа не будет работать. Об этом сообщает Владивостокский филиал Росграснтроя.

Причина внепланового выходного — празднование 94-летней годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК), рассказали Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

В связи с китайским праздником пропуск транспорта через сопредельные пункты пропуска «Хуньчунь» (КНР) и «Краскино» (Россия) 1 августа осуществляться не будет.

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