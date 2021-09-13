Рыбным местам Якутии ищут пользователей

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на 11 речных участков для промышленного рыболовства. Объекты добычи — осетр, омуль, муксун, нельма, кета, горбуша и другие ценные виды. Заявки принимаются до процедуры вскрытия конвертов, назначенной на 12 октября.

Организатор торгов — Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 235 га до 12 тыс. га расположены на реках Лена, Индигирка, Оленёк, Колыма в Абыйском, Кобяйском, Жиганском, Хангаласском, Булунском и Среднеколымском районах. Акватории предоставят победителям на 15 лет.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок (стартовые цены — от 800 рублей до 374 тыс. рублей). Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года.

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