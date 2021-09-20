На сертификат для поставок в ЕС можно будет заявляться электронно

Минсельхоз готовится обновить порядок утверждения сертификатов происхождения рыбопродукции для поставок в Евросоюз. Планируется закрепить возможность подачи электронного заявления на утверждение сертификата.

Проект приказа «Об утверждении порядка заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сертификат предусмотрен Регламентом Совета ЕС от 29 сентября 2008 г.№ 1005/2008, он необходим для поставок рыбопродукции в страны Евросоюза. Утверждают такие сертификаты территориальные управления Росрыболовства.

Планируется предусмотреть в приказе, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут подавать заявления на утверждение в электронной форме.

Оговаривается, что заявления и другие необходимые документы подаются в территориальные управления «в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью».

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2022 г. При этом действующий приказ Минсельхоза от 19 июня 2020 г. № 335 утратит силу.

Отметим, что электронная форма подачи заявления ранее предусматривалась административным регламентом Росрыболовства по утверждению сертификата.

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