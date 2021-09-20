Коронавирус вмешался в рыбоохранные рейды России и Китая

Российские и китайские инспекторы провели совместный контроль соблюдения правил рыболовства в пограничных водах Среднего Амура и Уссури. В связи с пандемией COVID-19 рейды проводились без пересечения госграницы, в водах каждой из сторон.

Мероприятия выполнялись 14-15 сентября на быстроходных катерах. На проверенных участках рек нарушений не зафиксировано, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

Отмечено, что проведенный контроль показал эффективность работы китайских и российских органов рыбоохраны, а также заинтересованность обеих сторон в рациональном использовании водных биоресурсов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews